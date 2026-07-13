Por inaugurar, nuevas instalaciones de Juzgados Civiles y Familiares en Parral: Marcela Herrera

-Durante la gira de trabajo por el Distrito Judicial Hidalgo, la magistrada presidenta supervisó los avances de las nuevas instalaciones y sostuvo reuniones con juezas y jueces.

La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, anunció que en las próximas semanas serán inauguradas las nuevas instalaciones que albergarán los Juzgados Civiles y Familiares de Parral, un espacio moderno que fortalecerá la atención a las y los usuarios de la región y contará con un nuevo Centro de Convivencia Familiar.

El anuncio se realizó durante una gira de trabajo por el Distrito Judicial Hidalgo, en la que sostuvo reuniones con juezas y jueces de las materias penal, civil y familiar para revisar las principales necesidades del servicio, dar seguimiento a los avances en materia penal y coordinar los trabajos de capacitación rumbo a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Como parte de la agenda, la magistrada presidenta recorrió las nuevas instalaciones del Poder Judicial, ubicadas sobre la Vialidad del Río, donde ya se encuentran definiendo las acciones para el traslado de los órganos jurisdiccionales. El nuevo edificio contará con espacios modernos y funcionales, además de un Centro de Convivencia Familiar que permitirá brindar una atención más accesible, eficiente y cercana a las familias de Parral y de la región.

“Estamos muy contentos. Sostuvimos un diálogo con juezas y jueces en materia penal, civil y familiar para atender y dar solución a diversas necesidades. Además, recorrimos las nuevas instalaciones judiciales, ya que estamos a unas semanas de iniciar el proceso de traslado del personal y de los juzgados para acercar aún más la justicia a las personas”, expresó la magistrada presidenta.

La gira concluyó con una reunión de trabajo con integrantes de FICOSEC Parral, en la que estuvo acompañada por el magistrado Yamil Athié, encargado de la Sala Regional, y por el director jurídico del Poder Judicial, Gabriel Sepúlveda. También participó el presidente municipal de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón, con quien se refrendó el compromiso de impulsar proyectos de colaboración que fortalezcan el acceso a la justicia y acerquen los programas y servicios del Poder Judicial a las familias de la región.