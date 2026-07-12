A 40 años del Verano Caliente, Daniela Álvarez llamó a las nuevas generaciones a defender la democracia y honrar a quienes lucharon por el respeto al voto en 1986

En el marco de la conmemoración por el 40 aniversario del Verano Caliente de 1986, la presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, participó en el foro “De la insurgencia civil a los retos democráticos de hoy”, donde destacó que Chihuahua fue el punto de partida de una de las luchas ciudadanas más importantes en la historia democrática de México y llamó a mantener vivo ese legado.

Durante su mensaje, Daniela Álvarez reconoció al Comité Directivo Municipal de Parral, encabezado por Rubén Alvídrez, por impulsar este espacio de reflexión, así como a las y los protagonistas del movimiento democrático de 1986, entre ellos don Félix Bueno Carrera, entonces candidato del PAN en Parral, y a las mujeres y hombres que defendieron la voluntad ciudadana mediante la resistencia civil pacífica.

La dirigente estatal recordó que, tras las elecciones de 1986, miles de chihuahuenses salieron a las calles para exigir respeto al voto mediante marchas, plantones, caravanas, huelgas de hambre y otras expresiones pacíficas que marcaron un antes y un después en la vida democrática del país.

“La democracia mexicana no nació de una concesión del poder; nació del valor de miles de ciudadanos que decidieron no quedarse callados”, expresó.

Álvarez destacó que Parral tuvo un papel fundamental en ese movimiento, al convertirse en escenario de marchas, concentraciones, vigilias y acciones ciudadanas encabezadas por familias completas, jóvenes, trabajadores y liderazgos sociales comprometidos con la libertad y la democracia.

Asimismo, señaló que el liderazgo de figuras como Luis H. Álvarez y Francisco Barrio Terrazas, acompañado por el compromiso de miles de ciudadanos, permitió que Chihuahua se convirtiera en un referente nacional en la defensa del voto y abrió el camino para importantes reformas democráticas que fortalecieron las instituciones electorales del país.

La presidenta del PAN Chihuahua subrayó que el legado del Verano Caliente sigue vigente, pues recordó que la democracia no es una conquista definitiva, sino una responsabilidad permanente que cada generación debe proteger.

En ese sentido, dirigió un mensaje especial a las y los jóvenes, invitándolos a conocer la historia de quienes lucharon por la libertad y a involucrarse activamente en la vida pública para fortalecer las instituciones democráticas.

El foro contó con la participación de los panelistas Félix Bueno Carrera, Jesús Manuel Tarín Baca, Arnulfo del Bosque y el periodista Esteban Villalobos Guillén, quienes compartieron testimonios y reflexiones sobre el movimiento democrático que transformó la historia política de Chihuahua y de México.

Finalmente, Daniela Álvarez afirmó que el mejor homenaje a quienes protagonizaron el Verano Caliente no es únicamente recordarlos, sino seguir defendiendo la libertad, el Estado de derecho y la participación ciudadana, reiterando el mensaje central del encuentro:

“Recordar nuestra historia es defender nuestra democracia”.