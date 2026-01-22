Espera Canaco incremento en ventas por 14 de febrero; florerías principalmente

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se espera un incremento en ventas para el 14 de febrero día del Amor y la Amistad, aun cuando hay probabilidad de no crecer mucho ante la economía actual.

“Como estamos viendo las cosas es muy probable que no crezca mucho, bueno esperemos que crezca, vea, porque el comercio tiene fechas muy específicas a veces la gente tarda en acostumbrarse con ciertos ajustes como el salario e impuesto, lo que esperamos es que la gente se anime con la compra”, comentó.

El líder del comercio formal, indicó que los sectores de florerías, tiendas, regalos, ropa y joyerías son los más beneficiados en la fecha del amor.

Cabe destacar que aún no hay una cifra de la derrama económica que se espera para este sector, sin embargo, asegura que se dará economía en negocios.