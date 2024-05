La poderosa razón por la que Jaime Camil se une a Gentleman’s Ride

A pesar de que cada vez hay más apertura sobre temas que hasta hace pocos años eran estigmatizados, hablar de salud mental masculina aún es un tabú.

La organización Mundial de Salud tiene el lema “No hay salud sin salud mental”, sin embargo, éste es un tema sobre el que aún hay mitos que ponen a los hombres en riesgo de padecer trastornos como depresión y entorpecen la prevención enfermedades mortales como es el cáncer de próstata.

Jaime Camil confiesa que su papá tenía depresión antes de morir

Ante esta situación, Jaime Camil se unió por tercer año consecutivo a la iniciativa Gentleman’s Ride, un evento mundial en el que los participantes se reúnen en una rodada de motocicletas para recaudar fondos a favor de la salud masculina y áreas de investigación de cáncer de próstata y salud mental.

“Cuando en el 2020 mi papá murió, mi familia y yo comenzamos a conectar los puntos y llegamos a la conclusión de que mi papá tenía una gran depresión. Estaba realmente deprimido. Es el clásico estigma que existe sobre el hombre latino de ‘Te aguantas, no pides ayuda, todo está bien, los hombres no lloran’, si estamos en problemas, nos aguantamos”, contó el actor en entrevista para Quién.

Camil tiene claro que actualmente no se trata de definir la masculinidad, sino indefinir la masculinidad, enseñarle a los hombres a ser hombres desde cero, no desde el patriarcado ni desde los estereotipos que existen de cómo tiene que ser un hombre, especialmente en América Latina.

«Mi papá murió en 2020 y una vez que muere, nosotros como familia empezamos a conectar los puntos y dijimos: ‘Wow, tenía una gran depresión’ y no nos dimos cuenta porque los hombres no piden ayudan, tienen que seguir adelante como puedan. Estaba en Acapulco y no salía de la sala de TV, no quería ver a nadie y no quería que lo fueran a ver, por eso llegamos a la conclusión de que estaba deprimido, además de que viene de una generación peor a la de nosotros, una generación en la que los hombres son machos, los hombres todo lo aguantan», agrega.

Para Jaime Camil, es importante que tanto hombres como mujeres sean conscientes de que la salud mental masculina es de gran relevancia. De acuerdo con estadísticas oficiales, cuatro de cada cinco suicidios en el mundo son de hombres.

Jaime Camil concientiza a su hijo sobre la salud mental

Jaime Camil es papá de Jaime III, quien a sus nueve años recibe la educación sobre salud mental que el actor no tuvo, consecuencia de los estigmas sociales con los que su papá, Jaime Camil Garza creció.

«Trato de decirle que esté en total contacto con sus sentimientos, a pedir ayuda, a que está bien sentir frustración, sentir coraje, sentir tristeza. Está bien que tengas emociones y está bien que los demuestres y que no las guardes, pero también tienes que aprender a hablar de ellos. También trato de darle herramientas para que aprenda a procesar emociones y no las guarde y que las procese de la mejor manera posible», asegura.

La poderosa razón por la que Jaime Camil se une a Gentleman’s Ride

El Gentleman’s Ride es un movimiento que existe hace doce años en apoyo a Movember, que es la segunda recaudadora de fondos más importante después de la del cáncer de mama, que hasta ahora ha ayudado a la salud de los hombres y a la investigación del cáncer de próstata y testicular.

El próximo 19 de mayo, todas las ciudades del mundo van a tener una rodada con motociclistas vestidos elegantes, un sello característico del movimiento con el que se busca atraer atención a la salud mental masculina. La Ciudad de México es en la que se reúnen más motociclistas este día, sin embargo, en recaudación, está en el número 90, por lo que Camil hace un llamado a donar con lo que cada persona pueda contribuir.

El año pasado, Ricardo Salinas Pliego hizo una aportación muy generosa y, como agradecimiento, Jaime Camil prometió rodar junto al empresario en esta edición.

Por otra parte, para incentivar los donativos, el actor y el empresario tienen una sorpresa preparada.

«Mandamos a hacer cuatro Italikas customizadas con los mejores customizadores de Los Ángeles. La dinámica puede ser que quien se una al equipo de Camil Italika México se la pueda llevar de acuerdo con las aportaciones que hagan», comenta.

Si quieres conocer más sobre este movimiento o ser parte de él, únete al equipo de Jaime Camil en esta liga.