España tiene recursos para resistir un embargo comercial de EU, afirma Pedro Sánchez

Barcelona. El Gobierno español afirmó hoy martes que cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos de un embargo comercial, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con cortar los vínculos comerciales con España, destacaron los medios locales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que cualquier medida relacionada debe respetar la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Subrayó que España es un miembro clave de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y un gran país exportador dentro de la UE, que mantiene asociaciones comerciales de largo plazo con 195 países, incluido Estados Unidos.

El Gobierno español destacó que ayudará a los sectores que puedan verse afectados y promoverá la diversificación de las cadenas de suministro.

Por su parte, la segunda vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, calificó las declaraciones de Trump de inaceptables y afirmó que España no aceptará presiones externas.

Trump amenazó este martes con “cortar todo el comercio con España” debido a la negativa del país a permitir que el ejército estadunidense utilice sus bases militares para ataques contra Irán. El mandatario hizo estas declaraciones ante la prensa al inicio de su reunión en el despacho oval con el canciller alemán, Friedrich Merz.