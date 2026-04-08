¿Es real la Luna colorida de Artemis II? Esta es la verdad

Imagen viral de la Luna en colores no es de Artemis II, sino de la sonda Galileo en 1992.

En redes sociales se ha viralizado una nueva imagen de la Luna tomada por Artemis II, una en donde el satélite natural de la Tierra se ve colorida, pero ¿es real?

Y es que unas imágenes de la Luna se han hecho virales en redes sociales, en donde aseguran que, con “los lentes correctos”, pueden apreciarse sus verdaderos colores -azul y naranja- pero ¿Qué tan cierto es que Artemis II la tomó?

Este es el origen de las fotos de la Luna en colores

Una imagen viral de la Luna en colores vibrantes de azul, naranja y rojo ha estado circulando en redes sociales, especialmente ahora con la misión Artemis II de la NASA y después de que los astronautas compartieran una nueva foto de la Tierra.

Sin embargo, estas imágenes no son una captura actual, y de hecho se tratan de fotografías falsas que fueron modificadas para hacerlas parecer reales y recientes.

Pues no existen registros en la NASA de estas imágenes de la Luna en colores; no obstante, sí han tomado fotos en mosaico en falso color.

Imágenes de la Luna en colores son falsas (Especial )

Imágenes de la Luna en colores son falsas (Especial )

Imágenes de la Luna en colores son falsas (Especial )

¿Qué son las fotos de la Luna en falso color de la NASA?

Las fotos en falso color fueron creadas por la sonda Galileo de la NASA en diciembre de 1992; es decir hace más de 33 años.

Estas imágenes en falso color de la Luna fueron para ilustrar variaciones minerales reales:

Azules por titanio

Naranjas por rocas ricas en hierro

Zonas rojas corresponden principalmente a las tierras altas lunares

Estas fotos de la Luna en falso color, solo fueron visibles solo con filtros o procesamientos especiales y fueron tomadas durante el paso de la nave Galileo por el sistema Tierra-Luna, en su camino hacia Júpiter.Sorprendente¿Es real la Luna colorida de Artemis II? Esta es la verdadSorprendenteTurista estadounidense se sorprende de CDMX por Costco y Sam’sSorprendente¿Cuándo volverá Artemis II a la Tierra? NASA revela fecha y trayectoria

Se tratan de un compuesto de entre 15 y 54 imágenes tomadas con filtros espectrales diferentes, procesadas para resaltar variaciones en la composición del suelo lunar.

Según datos oficiales de la NASA, los colores exagerados ayudan a los científicos a interpretar la superficie, y aunque la imagen fue tomada cuando la Galileo se encontraba a unos 425 mil kilómetros de la Luna y 69 mil de la Tierra, se liberó en 1996, y aún hoy en día sigue generando confusión por su impacto visual.

Imágenes de la Luna en falso color de la NASA (NASA)

Imágenes de la Luna en falso color de la NASA (NASA)