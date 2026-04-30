Es lógico que morenistas defiendan a Rocha Moya, porque sus políticos están enredados con el crimen organizado: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, enfatizó que la reacción de algunos actores políticos de Morena y la de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ponen en duda las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es “lógica”, porque la mayoría de ellos están involucrados con el crimen organizado.

“Era lógico que lo tenían que defender. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Todos los políticos de Morena están igual de enredados con el crimen organizado. Tienen mucho tiempo defendiéndolo a él y a otros gobernadores morenistas. Y esperemos que así como fueron tan enérgicos en hacer el llamado a que compareciera la gobernadora Maru Campos en el Senado de la República, esperemos que lo llamen a él para que dé la cara. Y ojalá lo haga, porque es lamentable y es una lástima lo que están viviendo los sinaloenses”, resaltó Medina Aguirre.

El líder de la bancada priista argumentó que “la gente en Sinaloa, no nada más los políticos, sino la gente en general, los ciudadanos en general, lo han dado a conocer, y el gobierno federal ha hecho caso omiso, al contrario, lo defienden, ¿por qué? Porque al caer Rocha Moya, caerán muchos más”.

Asimismo, el diputado Arturo Medina volvió a recalcar el actuar de la gobernadora Maru Campos contra el crimen organizado, al recordar que “ella ha sido muy enérgica en ese tema, igual que en todos, muy pendiente de los trabajos del estado que representa, combatiendo el crimen organizado con la incautación de ese laboratorio que iba a envenenar prácticamente a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos, no nada más aquí en Chihuahua, sino en el país entero y en Estados Unidos”.