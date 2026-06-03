Proyecto de semaforización de la ciudad sigue en análisis

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Luis Carlos Bustamante dio a conocer que el proyecto de semaforización está en pausa y en revisión.

“No se ha avanzado o no tengo información de una definición de tiempos ni de hacer realidad este proyecto, sigue en análisis y posiblemente la semana que entra tendremos información”, comentó.

Será una modernización favorable ya que muchos de los semáforos de la ciudad cuentan con un sistema obsoleto, pero sigue en análisis el presupuesto.

Cabe destacar que dado a los problemas en semáforos de la ciudad se ha pedido una intervención de la autoridad por una mejor circulación.