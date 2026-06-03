Evidencia Manque Granados doble moral de Morena tras nuevas investigaciones vs Durazo y Villarreal por presuntos vínculos con el narco

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, arremetió contra Morena luego de que trascendiera que autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Tras la noticia, difundida este miércoles por el medio estadunidense L.A. Times, la legisladora cuestionó si ambos mandatarios morenistas recibirán el mismo respaldo político que ha recibido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante los mismos señalamientos.

“Hoy nos despertamos con la noticia de que otros dos gobernadores de Morena están siendo investigados por EU por vínculos con el crimen organizado: Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas. ¿A ellos también los van a proteger como a Rocha Moya?”, expresó, dirigiéndose a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

La Diputada Federal contrastó estos casos con la situación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien defendió al señalar que enfrenta críticas y persecución de la 4T por combatir al crimen organizado.

“Ah, pero que no se trate de Maru Campos, porque a ella sí la persiguen por dar resultados y combatir de frente al crimen”, afirmó.

La diputada acusó además a Morena de actuar con doble rasero cuando se trata de investigar a funcionarios de su partido.

“Los de Morena exigen justicia para los adversarios, pero impunidad para los suyos. De ese tamaño es la doble moral de Sheinbaum y de todos los de la 4T”, sostuvo.

Finalmente, Manque Granados calificó esa actitud como una falta grave contra el país y concluyó con un señalamiento directo: “Eso sí es traición a la patria”.