Motociclista resulta con fractura tras choque en la Ortiz Mena

Un accidente vial se registró esta tarde en el cruce del Boulevard Ortiz Mena y la calle San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una pick up Chevrolet circulaba por la Ortiz Mena y al cambiar a su izquierda para tomar carril de alta, choca contra el conductor de una motocicleta Honda.

El motociclista salió proyectado, quedando sobre la carpeta asfáltica y con fractura expuesta de la pierna derecha, fue atendido y trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

Agentes de la Policía Vial realizaron el reporte correspondiente.