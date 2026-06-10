Entregan financiamientos a emprendedores de Meoqui

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, encabezó la entrega de financiamientos a pequeños emprendedores del municipio de Meoqui, con el objetivo de apoyarles para iniciar o consolidar sus negocios.

Acompañado por la presidenta municipal, Miriam Soto, el funcionario estatal resaltó que para la gobernadora Maru Campos es fundamental fortalecer la economía de las y los chihuahuenses que no solo generan su propio empleo, sino que también contribuyen a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Loera destacó que, a través del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES), se realizó una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Municipio por 441 mil pesos, recursos que las y los beneficiarios podrán liquidar mediante esquemas de pago flexibles y tasas de interés preferenciales.

El secretario agregó que en esta ocasión se benefició a 12 emprendimientos de Meoqui, lo que representa una gran oportunidad para que las familias de la región continúen fortaleciendo su economía y llevando el sustento a sus hogares.

Por su parte, la alcaldesa Miriam Soto agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos y del secretario Rafael Loera para impulsar a quienes más lo necesitan, ya que detrás de cada negocio hay una familia que trabaja para salir adelante.