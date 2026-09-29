Entrega Nancy La China Frías cancha rehabilitada en la Deportiva La Alianza

La diputada Nancy “La China” Frías entregó el pasado sábado, la cancha de fútbol de la Deportiva La Alianza, en la colonia El Porvenir, como parte de la primera etapa de rehabilitación de este espacio.

Los trabajos son posibles gracias a la colaboración con el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Maru Campos, y forman parte de la rehabilitación de tres parques deportivos del Distrito 12: Pistolas Meneses, La Alianza y Ponce de León.

En el evento acompañaron el ingeniero Hiram Martínez, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), y el licenciado Marco Aurelio Olaf, del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD). Posteriormente, compartieron una tanda de penales con niñas y niños de los equipos que utilizan la cancha.

Este espacio beneficia semanalmente a 300 niñas, niños y jóvenes, quienes cuentan con mejores condiciones para entrenar, jugar y convivir.

La China Frías agradeció el respaldo de la gobernadora y de las dependencias participantes, y reiteró su compromiso de dar seguimiento a las próximas etapas de rehabilitación para que las familias del distrito cuenten con mejores espacios deportivos.