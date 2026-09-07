Entrega Municipio programa de “Mi Bolso Escolar 2026” en la zona rural

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, inició la entrega del programa “Mi Bolso Escolar 2026”, en la zona rural del municipio de Chihuahua, como parte de los 385 planteles que este año fueron beneficiados en nivel primaria y secundaria.

Para esta edición 2026 se logró beneficiar a mil 806 alumnos de nivel primaria y 1,226 de nivel secundaria, de las comunidades de Ocampo, Ciénega de Ortiz, así como del Charco, quienes, a manos del Director, Armando Gutiérrez Torres, y personal de la dirección recibieron los materiales necesarios para sus actividades escolares, mismas que vendrán a respaldar directamente la economía de las familias.

También durante esta semana, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, realizó la primera entrega de 80 kits del “reto útil” a los alumnos de nivel prescolar de los diversos seccionales rurales, quienes agradecieron a los ciudadanos que colaboraron para que esto fuera posible.

En los próximos días concluirá esta acción en donde el Gobierno Municipal, reafirma su interés por la economía de las familias, por ello se pueden comunicar con los directivos de los diversos planteles educativos, o bien en el número 072 en la extensión 2112, de la dirección de Desarrollo Rural.