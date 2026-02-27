Entrega Hacienda informe de la Cuenta Pública 2025 a la Auditoría Superior del Estado

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez entregó el Informe de la Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Se entregaron 45 tomos de 136 entes incluyendo organismos autónomos, empresas, Juntas de Agua, organismos descentralizados y dependencias del Poder Ejecutivo.

Ello en cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 fracción VI de la Constitución Política de México, así como la fracción XXIII del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; los numerales 119 y 123 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua; el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua y los artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El informe contiene un detalle de los programas y acciones que se impulsaron con lo establecido en el Presupuesto de Egresos.

Por su parte, Héctor Acosta Félix, titular de la ASE expresó que con la entrega de la Cuenta Pública se dará para a una revisión minuciosa del gasto público.