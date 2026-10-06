Entrega Congreso la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo

En Sesión Solemne, con la representación de los Tres Poderes del Estado, el Congreso de Chihuahua hizo entrega del Reconocimiento “Medalla Chihuahua Mérito Educativo”, edición 2026.

En la categoría individual resultó ganador el trabajo de la Dra. Gladiz Esperanza Rodríguez Ríos, denominado “Re’ea Benébo”, proyecto del Municipio de Guachochi, con seudónimo “Hope”, el cual responde a la necesidad de fortalecer la educación en comunidades indígenas de Chihuahua mediante materiales educativos en lenguas originarias.

A partir de su experiencia docente, la autora identificó la falta de recursos en rarámuli y ódame como una barrera para el aprendizaje y la comprensión lectora, por lo que desarrolló y rescató materiales didácticos contextualizados, como alfabetos, grafías, libros y actividades dirigidas a niñas y niños de la Sierra de Chihuahua.

En la categoría colectivo, resultó ganador el trabajo de Juárez realizado por: Dra. Lucina Ávila Hernández; Mtro. Jesús Manuel Flores Rocha; Mtra. Rosa Isela Rivera Reyes; Mtra. Fernanda Fabiola Becerra Sánchez; Dra. Sofía Valenzuela Garay; Dra. Gladys Lisbeth Montoya Acosta; Dr. Vicente Franco Campillo; llamado “Docencia en la era de la inteligencia artificial”, con seudónimo “Docencia”.

En él se destaca el uso de la inteligencia artificial como aliada en el aula para atender desafíos como la carga administrativa, la falta de tiempo para la planeación y la diversidad de las aulas. Durante el ciclo 2025–2026, docentes del Sector Escolar 32 implementaron una estrategia de acompañamiento técnico-pedagógico con herramientas como NotebookLM para fortalecer la planeación, enseñanza y evaluación, demostrando que la tecnología puede apoyar, sin sustituir, la labor docente.

Este proyecto involucró a 69 docentes de primer grado de 30 escuelas, con impacto indirecto en 1,834 estudiantes y 56 directivos, y permitió optimizar tiempos, mejorar la organización y favorecer prácticas más inclusivas e innovadoras.

En su mensaje, el diputado Óscar Avitia Arellanes, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, dijo que esta medalla representa mucho más que una distinción, que constituye un reconocimiento público a la vocación al esfuerzo y a la entrega de quienes han hecho de la enseñanza, una verdadera misión de vida.

“Esta legislatura se honra en participar en este significativo, que nos permite destacar y celebrar a quienes con el compromiso vocación y perseverancia han dejado una huella profunda en la educación de Chihuahua”, señaló el legislador.

El Secretario de Educación y Deporte, representante del Poder Ejecutivo del Estado, Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, señaló “Hoy reconocemos el talento, la creatividad, la dedicación y sobre todo el compromiso de quienes decidieron compartir sus experiencias y propuestas educativas con toda la comunidad, felicitamos a todas y todos los participantes.

Dijo que cada proyecto presentado representa horas de trabajo, reflexión, planeación, búsqueda de soluciones y seguramente también, muchos aprendizajes obtenidos en este proyecto en ese camino; participar en una convocatoria como está, significa tener la disposición de mirar la propia práctica educativa con sentido crítico, identificar aquello que puede mejorarse y atreverse a proponer nuevas formas de hacer las cosas y eso tiene un enorme valor.