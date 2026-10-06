Involucrados 3 vehículos en asalto a Joyería Diamonds, uno de plataforma

La Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que dentro de las investigaciones por el asalto a la Joyería Diamonds se ha logrado el aseguramiento de 3 vehículos, uno de ellos utilizado para traslados a tráves de plataformas.

Los hechos ocurrieron el pasado 01 de octubre alrededor de las 10:50 de la mañana, sobre la calle Carranza del Centro de la ciudad en donde 3 masculinos ingresaron a la joyería y uno de ellos, utilizando un arma de fuego tipo escuadra, obliga a la víctima para que se mueva a la oficina al fondo del local.

Posteriormente amagan a la víctima de pies y manos, quitándole dos piezas de joyería que portaba en su cuerpo, diversas onzas de plata y centenarios que tenía en su bolso.

Además, los asaltantes tomaron la joyería de las vitrinas valuada en 3 millones de pesos, así como dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares.

Derivado de las videograbaciones obtenidas en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Grupos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró el aseguramiento de un vehículo en calles del Centro.

Además, mediante orden de cateo se intervino en 2 domicilios de la ciudad, asegurandos un vehículo Versa cuyo propietario está pendiente de rendir declaración mientras que de un tercer vehículo ya se cuenta con declaración del dueño, mismo que declaró ser conductor de plataforma.

A la fecha no se han podido identificar a los responsables, sin tener evidencia de que puedan ser exfuncionarios públicos o policías y el resto de los avances se encuentran en secrecía para no afectar el curso de la investigación.