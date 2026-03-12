Entrega Congreso el Premio de Prevención a las Adicciones 2025

El Congreso del Estado de Chihuahua entregó este 12 de marzo, el Premio de Prevención a las Adicciones en su edición 2025.

En esta ocasión fue otorgado el primer lugar al proyecto denominado “Cimientos de Esperanza, Apoyo Integral a Personas en Proceso de Tratamiento por Adicciones”, presentado por la asociación civil Almas Nuevas A.C., representada por Francisca Terecita Estrada Muñoz.

Este proyecto busca otorgar becas integrales a mujeres del municipio de Cuauhtémoc que enfrentan problemas de adicción, se encuentran en situación de calle o presentan condiciones de vulnerabilidad económica, con el objetivo de facilitar su acceso a procesos profesionales de rehabilitación.

El segundo lugar fue para el proyecto “Luces y Sombras: Que Mi Sombra Sea Tu Luz”, de Roberto Mendoza Rico, con el se propone transformar experiencias reales de consumo y recuperación en una herramienta artística, educativa y emocional dirigida a adolescentes y jóvenes, mediante una puesta en escena, actividades recreativas y una plataforma digital orientada a la prevención y la toma de decisiones saludables.

En su participación la diputada Yesenia Reyes Calzadías, presidente de la Comisión de Salud, resaltó la importancia que tiene este reconocimiento, cuyo fin es el incentivar a las y los ciudadanos a participar en el diseño e implementación de proyectos enfocados en la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias que pueden generar adicción.

Por mucho tiempo las adicciones han sido tratadas como un secreto, algo que debía esconderse debajo de la alfombra, pero precisamente ese silencio se convirtió en un enemigo, en una barrera que impide un tratamiento a tiempo, ustedes quienes son galardonados, son una prueba de que en Chihuahua hay voluntad para enfrentar esta problemática y recuperar la libertad de quienes luchan para salir de esta adicción; culminó la Legisladora.

Los ganadores en esta edición, fueron acreedores a: el primer lugar al equivalente a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como medalla y diploma; y un segundo lugar equivalente a 600 veces el valor diario de la UMA, además de medalla y diploma, así como también de un reconocimiento a cada proyecto ganador, diploma para cada participante. Asimismo, todas las personas participantes reciben un diploma por su colaboración.