Entrega CEMASC certificados a facilitadores autorizados en solución de controversias

Durante la ceremonia de certificación de Facilitadores y Facilitadoras Autorizados en Solución de Controversias, el Director del CEMASC de la Fiscalía General del Estado, Daniel Abraham Terrazas Parada, destacó el objetivo de la labor restaurativa que atiende, además de lo material y económico, devolver la paz y llegar a un acuerdo entre las personas involucradas.

En el acto celebrado en el aula magna de la Universidad Cultural en Ciudad Juárez, se llevó a cabo la entrega de 39 certificados a quienes se capacitaron durante 180 horas en mecanismos restaurativos y promoción de la cultura de paz.

Terrazas Parada, mencionó que el Centro de Mecanismos Alternativos se emprendió hace tres años, con la tarea de capacitar y certificar a gente, primero, al interior del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y se amplió en un primer momento a otras áreas de la Fiscalía, posteriormente, a los Ayuntamientos y, finalmente, a las personas en general en Justicia Cívica y Restaurativa.

Por su parte Carlos Ortiz Villegas, representante de la Gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, convocó a los nuevos facilitadores a ser promotores de la cultura del diálogo, “facilitadores no solo en el procedimiento, sino en la vida cotidiana y su entorno institucional, porque, cuando un conflicto se resuelve con dignidad, no solamente gana una persona, gana la comunidad, gana la confianza en las instituciones y gana Chihuahua”.

En la ceremonia además se contó con la presencia de Jorge Austin Rojas López, Rector de la Universidad Cultural, Araceli Abigail Ramírez, Coordinadora del CEMASC en la Zona Norte, así como representantes de la Cámara Nacional de Comercio.

En seguimiento a las acciones de promoción de justicia restaurativa, también se realizó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Cultural en Ciudad Juárez, con la que se impulsa la solución pacífica de controversias.