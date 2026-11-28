Detrás de la imagen de veneración que rodeaba a los gatos en el antiguo Egipto, existía una realidad mucho más cruel. Una investigación científica reveló que algunos de estos animales, considerados ofrendas sagradas para los dioses, habrían vivido entre enfermedades, hacinamiento y violencia antes de ser sacrificados y convertidos en momias.

El hallazgo surgió del análisis de los cráneos de decenas de momias de gatos de aproximadamente 2 mil años de antigüedad. Los investigadores identificaron lesiones que sugieren que los animales permanecían en espacios reducidos, donde las peleas eran frecuentes y las condiciones de vida distaban de ser favorables.

Uno de los aspectos más inquietantes del estudio fue el descubrimiento de traumatismos en algunos cráneos, compatibles con golpes contundentes que pudieron provocar la muerte de los felinos. Estas evidencias abren una nueva perspectiva sobre las prácticas religiosas y el trato que recibían los animales destinados a los rituales de ofrenda.

“Si los defensores del bienestar animal vieran lo que les pasó a esos gatos, ciertamente no estarían felices”, expresó Wim Van Neer, arqueozoólogo del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, al referirse a las condiciones que enfrentaron estos animales.

Así, detrás de las vendas, los rituales y el simbolismo religioso de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, la ciencia descubre una paradoja: animales venerados como sagrados también pudieron ser víctimas de prácticas violentas que hoy generan cuestionamientos sobre la relación entre las creencias humanas y el respeto por la vida.

Información de The New York Times