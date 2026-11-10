Canelo buscará revanchas contra Bivol y Crawford, afirma Eddy Reynoso

Eddy Reynoso, entrenador del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, afirmó este lunes que el boxeador buscará tener peleas de revancha con el estadounidense Terence Crawford, hoy en retiro, y el ruso Dmitry Bivol.

“Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos o una revancha con Bivol, aunque ya veremos qué viene el año que entra. Están esas posibilidades, también me gusta Iglesias; vamos a ver”, afirmó Reynoso.

El entrenador del ‘Canelo’ habló durante la inauguración sexagésima cuarta convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside Mauricio Sulaimán.

“Estamos contentos con el regreso que Saúl tuvo luego de la derrota con Crawford, regresamos después de un año, Saúl venció a Mbilli, hizo un gran trabajo con lo que se volvió a coronar y eso nos tiene satisfechos, ahora debemos preparar el calendario del próximo año con la gente de Arabia para intentar pelear en marzo o mayo”, señaló Eddy.