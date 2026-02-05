Enero rompe récord en número de contribuyentes que pagaron predial

En cuanto a la recaudación del impuesto predial durante el mes de enero donde fue el 12 por ciento de descuento, el alcalde Marco Bonilla dio a conocer que entraron a caja de Tesorería $1, 053, 000, 000. 00, lo cual es un reto superado.



Recordó que se tenían contemplados 886 millones de pesos para enero, sin embargo se superó esa meta, lo cual agradeció a los contribuyentes.



Hasta hoy 206 mil 348 operaciones. Cabe mencionar que la meta era de 178 mil al día 31 de enero, la cual también ya fue superada por unas 20 mil operaciones más.

Por otra parte Tesorería, invita a aprovechar el 8 por ciento de descuento en el pago del impuesto Predial que tiene vigencia en el mes de febrero.

Este estímulo se puede aprovechar al pagar en línea o de forma física y en ambas modalidades aplican los 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Las y los interesadas en pagar en línea en la página: www.municipiochihuahua.gob.mx o vía mensaje WhatsApp a través del TesoChat en el número (614)120-00-13.

Cabe destacar que TesoChat tiene un asistente que además de ayudarte a realizar el pago en línea, te da la opción de descargar tu estado de cuenta y recibo al realizar el pago; así como resuelve dudas sobre tu Predial.

De igual manera, quienes tengan dudas sobre su Predial, se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.

HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE TESORERÍA:

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro.

Lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.

Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

Consejo de Urbanización Municipal (CUM), calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia Santa Rosa.

Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco

Cibernético.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Módulo de Atención COESVI, avenida De las Industrias esquina con avenida Dostoievski.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Lunes a sábado de 7:00 am a 6:00 pm.

Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm, viernes de 8:30 am a 2:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.