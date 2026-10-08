Encuestas, probabilidades y hasta apuestas-Juárez, entre azul y guinda-Alfredo y Santiago-Batazo a las “boletas planchadas”

A unos cuantos días de que se supo quiénes son los candidatos que se enfrentarán de tú a tú por la gubernatura de Chihuahua, las encuestas no se hicieron esperar y la noticia la dio Massive Caller, que si bien ha errado, también ha acertado al ser la única que hace 10 años, puso como ganador de la contienda al expanista y hoy senador neomorenista Javier Corral, algo que en su momento fue considerado como descabellado. Y es que a decir de Massive Caller, quien arranca como puntero es Marco Bonilla, quien este sábado tomará protesta como defensor de la Patria, la Familia y la Libertad, es decir, como candidato del PAN, el cual, según la encuestadora, va cinco puntos arriba del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, eso sin sumar al PRI, que solito trae un ocho por ciento de las preferencias electorales. Así que como era de esperarse y después de que se supo quiénes serán los que protagonicen esta carrera parejera, las encuestas comenzaron a fluir y así será en los próximos meses, aunado a que todavía faltan las precampañas y campañas.

Por cierto que hablando de Marco Bonilla, quien este fin de semana quedará oficialmente ungido como aspirante del PAN, ayer el alcalde con licencia de la capital acudió a un evento que encabezó el hijo de un expresidente de México, Enrique de la Madrid, el cual estuvo de visita en la ciudad invitado por la Facultad de Derecho de la UACH, alma máter de Bonilla, en donde ambos tuvieron la oportunidad de platicar con jóvenes estudiantes. Ya falta poco para que este sábado, Marco sea oficialmente el abanderado de Acción Nacional en un evento multitudinario en Ciudad Juárez, en donde el dirigente nacional Jorge Romero le hará la encomienda de buscar retener la gubernatura de un estado que se le ha resistido a Morena y la 4T.

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A propósito de ese evento que será este sábado a las 17 horas en Ciudad Juárez, la que se aventó tremenda polémica al respecto es la coordinadora municipal de la 4T en esa fronteriza ciudad, Andrea Chávez, la cual afirmó que en Juárez no quieren al PAN ni a la gobernadora Maru Campos, y consideró una “provocación” que Marco Bonilla tome protesta como aspirante a la gubernatura en ese terruño. Por supuesto que la respuesta de los panistas y de su dirigente estatal, Daniela Álvarez, no se hizo esperar, y la jefa azulada le respondió que los juarenses a quien no quieren es a “La Barredora”, el grupo delictivo que a decir de Daniela, es representado por Chávez Treviño y encabezado por su padrino político, el senador tabasqueño Adán Augusto López. La generalización le jugó una mala pasada a la senadora con licencia de Morena, quien ayer después de más de una semana, reapareció ante medios de comunicación para hablar precisamente de su unción como candidata de la 4T a la alcaldía de Juárez, en donde soltó tal declaración que los panistas no dejaron pasar y que este fin de semana quedará demostrado cuál de las dos tiene razón.

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“Si vamos juntos, vamos más fuertes”, esa fue la expresión del coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, al dar a conocer la reunión que sostuvo con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital y que a decir de las encuestas, y de los principales liderazgos azules, se perfila como el abanderado panista para buscar retener la Presidencia Municipal capitalina. Y es que desde hace algunas semanas, Chávez Madrid entendió la coyuntura y puso manos a la obra para buscar la unidad de Acción Nacional, no nada más en torno al proyecto de Marco Bonilla, también en el que los principales líderes panistas tienen para el municipio capitalino, así que para no dejar dudas, el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Legislativo chihuahuense, ya cerró filas con Santiago de cara a lo que se viene en la contienda interna y también en la externa, pues ya falta muy poco para que desde el CEN que preside Jorge Romero, definan quién será el abanderado del PAN para la alcaldía de Chihuahua.

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Vaya buena noticia que ayer recibió la oposición por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados por fin hicieron su chamba y no se dejaron llevar por el canto de las sirenas morenas. Resulta que el TEPJF le enderezó la plana al INE, después de que los consejeros electorales que parecen más abogados morenistas que árbitros de la contienda, aprobaran que las “boletas planchadas” deberían ser consideradas como votos válidos. Ayer, la Sala Superior bateó lo dicho por el INE y semejante atrocidad será inválida en los próximos comicios, y es que en verdad, en qué cabeza cabe que una boleta sin doblar debería ser contada como voto, solamente en la mentalidad burda de quienes planean un fraude hasta con extrema flojera.

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A propósito de autoridades electorales que se les olvida que son árbitros y no jugadores, lo cual deriva en que pretendan ser protagonistas, trascendió que la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, busca que en su anteproyecto para 2027, se reserven 23 alcaldías exclusivamente para mujeres, sin embargo, la Ley no lo establece. No hay fundamento, no hay explicación y no hay facultad que lo respalde.

Vale repetirlo: la paridad no es el debate. Está en la Ley y es obligatoria. El debate es si una autoridad puede, por decisión propia, quedarse con una competencia que le corresponde a los partidos políticos y limitar derechos ciudadanos en municipios que reúnen alrededor del 60 por ciento del electorado. La respuesta es no y en Jalisco se confirmó cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una medida similar, así que todavía hay tiempo para enmendar, aunque si el IEE insiste, el árbitro dejará de serlo para convertirse en jugador, y entonces tendrá que rendir cuentas como tal.