Encuentro empresarial-Morenos, AMLO y “Grandeza”-Tricolores a escena-Marcela recibe a la Mesa de Seguridad

Ya con la situación planchada y aclarada entre empresarios y gobierno estatal, luego del desencuentro que significara entre ellos el incremento al Impuesto Sobre la Nómina que aprobaron los diputados locales el pasado 16 de diciembre dentro del Paquete Económico 2026 que entró en vigor el primer día del año, y que implicaba que su destino sería obra pública y de infraestructura, los malosos que le saben a la tenebra de la IP, nos informan que este día, el Consejo Coordinador Empresarial que preside Polo Mares, convocó a los presidentes de los organismos empresariales que lo integran, precisamente para analizar y revisar cuáles proyectos los convencen y traen entre manos, para así, ya definido qué es lo que quieren los empresarios del CCE, mañana se reúnan con el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Pepe Granillo, el cual supo lidiar con el tema que tanto levantó polémica entre el empresariado, pero que al fin fue aceptado por ellos mismos como una medida extrema, pero necesaria.

******

Ya que andamos con los empresarios y sus gestiones con las obras de infraestructura, el que viajará a la capital del país es el presidente de la CANACO Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, el cual tiene la intención de reunirse con la mesa directiva de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, para que desde ahí, los altos mandos le echen la mano en continuar buscando que por favor ya el IMSS se decida dónde y cuándo va a construir el nuevo hospital en la capital del estado, ese que vienen prometiendo desde hace años, pero que por X o por Y, nomás se ha hecho de agua, a pesar de que las autoridades locales ya hasta les han ofrecido terrenos para que puedan iniciar la construcción.

******

Quienes continúan en su idilio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual después de concluir su sexenio se retiró a La Chingada, su finca en Chiapas, son los morenos locales, mismos que no quieren dejar pasar la reciente publicación de “Grandeza”, el libro cuya autoría es del tabasqueño y para eso hasta realizarán una presentación oficial en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal que preside Brighite Granados, quien optó porque sean tres de sus más cercanos colaboradores y personajes favoritos dentro del movimiento morenista.

Es así que será este jueves a las 17 horas, en la sede del CEE de Morena que se ubica sobre la calle Coronado, en pleno corazón de Chihuahua capital, cuando la senadora Andrea Chávez, el diputado local Óscar Avitia y el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Benjamín Carrera, encabecen la presentación oficial del mencionado libro que lleva por nombre “Grandeza”, evento al que están invitados los morenos de la ciudad, aunque como suele ocurrir en estos casos, seguramente sólo asistirán los que son afines al grupo de la dirigente estatal y de la senadora que busca ser gobernadora de Chihuahua, grupo que ha marcado su raya, y viceversa, con el llamado Coyoacán que lidera la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y que tiene su base con la mayoría de los integrantes de la bancada Morena en el Congreso del Estado. Sin embargo, a ver si AMLO y su “Grandeza” los une, o de plano el evento remarca sus diferencias.

******

Con la sombra y las dudas de lo que será la reforma político-electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, y que según el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pretenden aprobar en marzo, hoy estará en Chihuahua capital el diputado federal del PRI, Alex Domínguez, para fijar postura respecto a ese y otros tantos temas que se cocinan en San Lázaro. Es así que el también dirigente estatal tricolor, acompañado del líder municipal priista, Pedro Beristáin y las regidoras Ana Lilia Orozco y Rosy Carmona, saldrán a escena para fijar postura no nada más en ese tema que trae a la oposición parada de pelos y pestañas, también en otros tantos que el régimen de la 4T perfila sacar avante en los próximos meses en el Congreso federal.

******

La que ayer recibió a los integrantes de la Mesa de Seguridad es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, quien se reunió en las instalaciones de la Ciudad Judicial con los altos mandos del Ejército y de la Guardia Nacional, así como con el fiscal General César Jáuregui, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gil Loya y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quienes luego de participar en la Mesa que se realizó en Palacio de Gobierno, los antes mencionados se trasladaron a la sede del Poder Judicial del Estado, en donde fueron recibidos por la magistrada presidenta y con quien platicaron del papel fundamental que debe tener el PJE en el combate contra los malos, además, claro está, de la importancia por reafirmar el compromiso institucional entre corporaciones y Poderes.