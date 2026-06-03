Encuentran tres ejecutados en brecha de Santa Isabel; se trata de “levantados” en Carichí

La mañana de este miércoles fueron localizados los cuerpos sin vida de un hombre y dos mujeres en una brecha en el municipio de Santa Isabel, confirmaron autoridades policiacas; se trataría de personas privadas de la libertad en días pasados en Carichí.

Los primeros informes indican que los cuerpos se localizaron en una brecha cercana al poblado de Palomas, con dirección al municipio de Belisario Domínguez.

Al respecto el Fiscal de Distrito de la zona occidente, Juan Carlos Portillo, confirmó el hallazgo de los cadáveres.

Explicó que fueron localizados en la zona centro, pero se enviaron elementos de la zona occidente al lugar para que confirmar si se trata o no de las personas privadas de la libertad en Carichí.

Las personas privadas de la libertad en Carichí son el exmando policiaco y coordinador de Protección Civil, Isidro Anchondo Martínez; así como las empleadas municipales Brenda Jaqueline Madrid y Karla Lerma.