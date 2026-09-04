Encuentran osamenta en operativo de búsqueda en Casas Grandes

• Durante un rastreo efectuado en el municipio de Casas Grandes se localizó una osamenta incompleta

En continuidad de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y/o no localizadas en la zona noroeste de la entidad, ayer miércoles 3 de septiembre, la Comisión Local de Búsqueda (CLB) de la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo un operativo de rastreo en el municipio de Casas Grandes.

Los trabajos se desarrollaron en el poblado El Willy, del ejido Ignacio Zaragoza, en donde personal especializado realizó recorridos pedestres y labores de búsqueda forense, con apoyo de binomios caninos y sobrevuelos con un dron para la inspección de diversos puntos de interés.

Como resultado de la intervención, se localizó una osamenta incompleta, que fue procesada y recuperada por especialistas en Antropología Forense y Criminalística para los análisis correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Comisión Local de Búsqueda, Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía de Distrito Zona Norte, Operaciones Estratégicas y Guardia Nacional, quienes desarrollaron acciones coordinadas en el área.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión Local de Búsqueda, continuará con los trabajos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas en la Zona Noroeste, mediante acciones coordinadas y especializadas.