Encuentran cuerpo sin vida en granja, responsable reveló ubicación a familia de la víctima

Agentes de la Policía Estatal, Policía Municipal y agentes ministeriales acudieron a la colonia Valles de Chihuahua en atención a un reporte de un cuerpo sin vida.

Fueron familiares de una persona desaparecida quienes alertaron a las autoridades del hallazgo, en una granja entre las calles Valles de Aragón y Ejido Ranchería Juárez.

Según el reporte, familiares Martín Moreno Herrera, quien desapareció desde el pasado 25 de octubre recibieron una llamada de un primo de la víctima, quien les indicó la ubicación exacta en donde dejó el cuerpo.

Mencionan que ya en días pasados el sujeto les aseguró que él fue quien acabó con la vida de Martín Moreno Herrera utilizando un cuchillo, sin embargo, la familia no creyó en su declaración.

Este domingo el primo les volvió a preguntar si habían ido por el cuerpo de Martín Moreno por lo que la familia de la víctima decidió ir a buscar, encontrando un cráneo y parte de la espina dorsal.

Al respecto, se implementó un operativo de busqueda del presunto responsable.