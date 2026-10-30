Encuentran a joven sin vida tras reportes de disparos en Gpe y Calvo

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos dio a conocer el hallazgo de un joven sin vida en el tramo que conduce de la comunidad de Los Otates a Baborígame, municipio de Guadalupe y Calvo.

Luego de que ayer jueves se reportaron detonaciones por arma de fuego en la comunidad de San Juan Nepomuceno, se implementaron recorridos en la zona por parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de la Defensa.

En los patrullajes, al pasar por una brecha conocida como “El paso de los indios”, se localizó a un joven de 25 años de edad que ya fue identificado por su mamá, bajo el nombre de Jesús Manuel R. A. que presuntamente trabajaba para un grupo de la delincuencia organizada.

El cuerpo presentaba dos disparos, uno en el tórax y otro en la pierna derecha, portando una cachucha con las siglas de un supuesto grupo criminal “Mayitos Flacos” (MF).