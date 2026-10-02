Encuentra adolescente a su padre sin vida dentro de vivienda en Puerta Real

Un hombre de 56 años de edad, identificado como Octavio, fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Puerta Real, en la ciudad de Chihuahua.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Mina Santo Domingo y Mina Maguarichi, donde una adolescente de 14 años de edad encontró a su padre dentro de una de las recámaras, con una soga alrededor del cuello.

Ante la situación, la menor salió del domicilio para pedir auxilio a vecinos, quienes de inmediato realizaron el llamado al número de emergencias. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Los agentes procedieron a acordonar el área y dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes quedaron a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias del fallecimiento.