Encontraron vehículo de tesorero de Coyame, descartan que tuviera amenazas

La Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que, dentro de las investigaciones por la desaparición de Carlos Guillermo Ramírez Navarrete, tesorero de Coyame del Sotol, se reportó el hallazgo del vehículo de la víctima, abandonado en calles de la cabecera municipal.

Si bien el funcionario municipal fue visto por última vez el pasado 06 de marzo, se informó que el reporte de desaparición se interpuso apenas ayer ya que la familia no sospechó de su desaparición y pensaban que iba a regresar.

Carlos Guillermo Ramírez se traslaba los fines de semana a la ciudad de Chihuahua para pasar el tiempo con su familia, quienes descartaron que tuviera amenazas o enemigos.

Las investigaciones continúan para esclaracer el móvil de la desaparición y dar con el funcionario municipal.

Por su parte, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno manifestó que una de las línea de investigación que se siguen por la desaparición de Ramírez Navarrete es que habría sido privado de su libertad por integrantes del crimen del organizado.