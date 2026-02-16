Encabezó Maru Campos reunión con mesas regionales de seguridad, presente Ficosec

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó este lunes la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad en donde también se abordaron las mesas regionales de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral.

Asimismo, dijo que por un acuerdo previo con la Secretaría de la Defensa, una vez al mes se invita al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) para el intercambio de incidencias delictivas.

Maru Campos estuvo acompañada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

