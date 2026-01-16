Encabeza SSPE entrega de tarjetas “Soy Fan” para fortalecer la labor policial en Ciudad Juárez

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, encabezó la entrega de tarjetas “Soy Fan”, una herramienta impulsada para brindar beneficios directos al personal policial que opera en Ciudad Juárez y la zona norte del estado, a través de descuentos y promociones en diversos comercios.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo de colaboración interinstitucional, en el que participan organismos como CANACO Juárez, El Diario de Juárez y Distribuidores del Río, quienes en conjunto con la SSPE se sumaron para fortalecer el bienestar integral, la motivación y el reconocimiento al trabajo que diariamente realiza el personal policial.

El evento se llevó a cabo en el destacamento de la Policía Estatal en Ciudad Juárez, donde asistieron alrededor de 200 policías estatales de las distintas áreas operativas que conforman la zona norte, entre ellas Despliegue Policial, Fuerzas Especiales o Sistema Penitenciario.

Durante la jornada se contó con la participación de Luis Fernando Hernández, vicepresidente ejecutivo de CANACO Juárez; Osvaldo Rodríguez, director comercial de El Diario de Juárez; y Sergio Lastra, director de Mercadotecnia de Distribuidores La Frontera, entre otros representantes del sector empresarial.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades de la SSPE, entre ellas Susana Bazaldúa, subsecretaria de Administración; Luis Aguirre, subsecretario de Estado Mayor; Ricardo Realivázquez, subsecretario de Despliegue Policial; así como el general de División retirado Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario.

Estas acciones reafirman el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el fortalecimiento y dignificación de sus policías, quienes diariamente arriesgan su vida en el cumplimiento del deber para recuperar y preservar la tranquilidad de las y los chihuahuenses, bajo la premisa de que con seguridad, damos resultados.