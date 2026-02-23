Encabeza Maru Campos inicio de colecta 2026 de la Cruz Roja

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó el inicio de la colecta anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, en el marco del 116 aniversario de la institución.

En el patio de Palacio de Gobierno, se contó con la representación de las 29 delegaciones de la Cruz Roja en la entidad, destacando el servicio que realizan en favor de la población chihuahuense.

Además del banderazo de inicio, se entregaron reconocimientos a héroes voluntarios, así como una conmemoración post mortem a dos voluntarias que durante años prestaron servicio a la Cruz Roja.

En el evento estuvieron presentes los representantes del Poder Legislativo y Judicial, Guillermo Ramírez y Marcela Herrera Sandoval respectivamente, así como la titular del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón.

Asimismo, asistió la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas; el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza y el director de Pensiones Civiles, Heriberto Miranda.