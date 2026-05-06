Realizarán Tributo Sinfónico a José José por el Día de las Madres, anuncia Maru Campos

La gobernadora Maru Campos invita a disfrutar del concierto Tributo Sinfónico a José José, que se llevará a cabo este 7 de mayo en el Patio Central del Palacio de Gobierno, con motivo del Día de las Madres.

La presentación estará encabezada por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH) y será de entrada gratuita.

Las funciones se ofrecerán a las 18:00 y a las 20:00 horas, por lo que se llama a todas y todos a aprovechar para vivir este homenaje a la música que ha acompañado a diferentes generaciones a través de historias y recuerdos.

La agrupación estará bajo la batuta del director Vladimir Sagaydo, con la voz del solista Luis Armando Campos.

Este tributo invita a rememorar letras y melodías desde una perspectiva sinfónica y nostálgica, para dar así nueva vida a las baladas más entrañables del repertorio del artista.