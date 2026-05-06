Asegura SSPE vehículos y desmantela campamento en Aldama y corredor a Ojinaga

Como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en la región, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, informó los resultados de los operativos desplegados en la zona Centro-Sur, particularmente en el municipio de Aldama y el corredor hacia Ojinaga.

A través de recorridos de prevención, vigilancia y disuasión del delito en brechas y caminos rurales, elementos estatales lograron la localización y destrucción de un punto de halconeo, así como el aseguramiento de vehículos posiblemente relacionados con actividades ilícitas.

Entre los resultados destaca la detección de un campamento improvisado en una zona serrana, el cual presuntamente era utilizado para labores de vigilancia criminal. Con apoyo aéreo, los elementos arribaron al sitio donde se localizaron diversos objetos como ropa, cobijas, alimentos y un panel solar, procediendo a su destrucción.

Asimismo, durante los despliegues operativos se aseguraron una camioneta tipo pick up con mandamiento judicial, un remolque con reporte de robo vigente, un vehículo con irregularidades, incluyendo placas sobrepuestas y un cartucho útil en su interior.

Estas acciones forman parte del reforzamiento operativo ante los recientes hechos de violencia en la región, y se lograron gracias a la coordinación entre distintos destacamentos de la SSPE en municipios como Guachochi, Ojinaga, Satevó, Chihuahua y Guadalupe y Calvo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La SSPE reiteró su compromiso de mantener presencia permanente en las zonas prioritarias del estado, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y brindar mayor seguridad a la población.