Investigaciones de FGR vs FGE deben ser objetivas y rápidas; señala Coparmex

Tras el llamado a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 50 agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el operativo en el municipio de Morelos en un narcolaboratorio, el presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que que es necesario esperar a las investigaciones y que sigan en curso los temas legales.

“No tenemos una idea clara de a que se debe por cuestión política o constitucional, queremos esperar que sale de esta investigación haber que resultados arroja porque estamos igual que ustedes que una persona dice que se rompió la soberanía y otra que se acabó con el narcolaboratorio”, comentó.

Asegura que no hay una postura por el momento de Coparmex, sin embargo, reitera que es necesario esperar a las investigaciones.

“Ojalá que estas investigaciones que se den sean objetivas y rápidas”, concluyó.