Morena pierde de vista que lo que sucede en el país no siempre es una guerra entre partidos políticos; las cosas no están bien: Alma Portillo

Ante la solicitud de licencia por parte del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya tras ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, y la exigencia de morenistas de que la gobernadora Maru Campos haga lo mismo por “traición a la patria”, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, dijo que Morena pierde de vista que no todo lo que ocurre en México “es una guerra entre partidos políticos”.

Debido a lo que sucede en Sinaloa con el morenista Rocha Moya y su círculo cercano, Portillo Lerma manifestó que “es un escándalo que le está afectando a todas las y los mexicanos, y creo que Morena ha perdido de vista precisamente que todo lo que sucede en el país no se trata de una guerra entre partidos políticos, sino que es algo que afecta muy profundamente al tejido social, es algo que afecta muy profundamente a toda la sociedad mexicana y es algo que estamos sufriendo las y los mexicanos, más allá de la renuncia en Sinaloa, debemos de solucionar el problema de fondo y es algo que nos ocupa a todos y a todas las mexicanas”.