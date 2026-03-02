En un ambiente sombrío y lejos de su país, la selección femenil de Irán pierde en la Copa Asiática

Gold Coast. La capitana Zahra Ghanbari y su selección de Irán permanecieron de pie mientras sonaba su himno nacional en el torneo de futbol femenino de la Copa Asiática el lunes, muy lejos del conflicto bélico que comenzó el fin de semana con un gran ataque de Israel y Estados Unidos.

Antes de la derrota inaugural contra Corea del Sur, la entrenadora principal de Irán, Marziyeh Jafari, se negó a hacer comentarios sobre los ataques militares o la muerte del líder supremo de su país, el ayatollah Ali Jamenei , diciendo que el equipo necesitaba concentrarse en el torneo.

El ambiente fue mayormente sombrío durante el himno, aunque hubo algunas sonrisas para saludar a los aficionados en el estadio de Gold Coast. Y luego, todo se centró en el futbol.

Corea del Sur, subcampeona de la Copa Asiática Femenina de 2022, ganó 3-0 a pesar de la tenaz defensa de las iraníes, liderada por la portera Maryam Yektaei.

Las surcoreanas tuvieron 20 disparos en la primera mitad, pero solo se fueron al descanso con ventaja de 1-0 gracias al gol de Choe Yu-ri en el minuto 37. Ella aprovechó el rebote cuando el zurdazo de Jang Sel-gi se desvió en el poste.

Kim Hye-ri convirtió un penalti en el minuto 59 y Ko Yoo-jin completó el marcador con un cabezazo bien sincronizado en el minuto 75.

“Sin duda, podríamos haber marcado algunos goles más, pero fallamos un par de ocasiones. Es algo en lo que trabajaremos en los próximos entrenamientos”, dijo Casey Phair, suplente de Corea del Sur. “Pero creo que fue un muy buen punto de partida para empezar el torneo con tres puntos”.

Ghanbari, la capitana, fue sustituida al final del tiempo reglamentario. Su equipo solo tuvo el 21 por ciento de la posesión del balón y solo realizó tres disparos a portería, en comparación con los 32 de las surcoreanas.

Un pequeño grupo de fanáticos iraníes corearon y ondearon banderas rojas, blancas y verdes, incluida la bandera anterior a la revolución islámica.

Uno de los principales objetivos del equipo de Irán en el torneo es asegurar un lugar en la Copa Mundial Femenina del próximo año en Brasil, y eso requerirá al menos avanzar a cuartos de final en Australia.

Irán jugará a continuación contra el anfitrión del torneo, Australia, el jueves en el mismo lugar de Gold Coast.

Una multitud récord de 44 mil 379 personas en el torneo asistió al partido inaugural en Perth el domingo para ver a la estrella local Sam Kerr anotar en la victoria de Australia por 1-0 sobre Filipinas.

Después de esa victoria, Kerr reconoció las difíciles circunstancias por las que atravesaba el equipo iraní.

“Son chicas jóvenes y futbolistas jóvenes… trataremos el partido como cualquier otro y mostraremos al equipo el máximo respeto y nos prepararemos adecuadamente”, dijo Kerr al canal de televisión australiano del torneo.