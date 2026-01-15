En pausa exploración de minería en Chihuahua; señala Clumin

La presidenta del Cluster de Minería, Blanca Paola Cazárez señaló que no se han podido realizar exploraciones para nuevas minas en el estado de Chihuahua, estos debido a que no hay un avance en el proceso de permisos por parte del Gobierno Federal.

Puntualizó que desde 2023 la ley minera cambio en el proceso de exploración de nuevas concesiones ya que ahora es designada por federación cualquier cambio.

“Ahorita realmente no vemos que haya una exploración, el año pasado se tuvieron platicas con las autoridades para poder conocer cuál era la tendencia para dar celeridad a esto pero parece que el Servicio Ecológico Mexicano estará a cargo de esto, por ello estaremos esperando la respuesta del gobierno federal”, comentó.

Cabe destacar que este año esperan un poco más de apertura para el proceso de exploración al sector minero, señala que se dan los cuidados necesarios y se espera la respuesta de la autoridad competente.