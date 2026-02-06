En patrullaje preventivo, policías municipales detienen a hombre armado en zona Oriente

Como resultado de los patrullajes preventivos frecuentes realizados en diferentes sectores de la ciudad por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, agentes municipales detectaron a tres jóvenes durante la madrugada en la zona Oriente, uno de los cuales portaba un arma de fuego que le fue asegurada.

Fue en las calles parques de Oriente y Parque de Pilatos donde los elementos policiales observaron durante la madrugada a dos hombres y una mujer reunidos junto a una motocicleta, quienes mostraron una conducta sospechosa al ver la patrulla y conforme a procedimiento se acercaron para dialogar con ellos.

Fue tras una revisión que a quien dijo ser Miguel Alberto P. G., de 25 años de edad, se le localizó un arma tipo revolver calibre.38, abastecida con cuatro cartuchos útiles y uno percutido en su cilindro, sin número de serie ni leyendas y por tal razón fue asegurada y el supuesto portador detenido para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Una mujer de 21 años y un hombre de 32 que acompañaban al probable responsable fueron también detenido por una falta administrativa, en tanto la motocicleta de la marca Italika quedó resguardada pues no presentaba irregularidad alguna.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.