En este año se jubilan siete bomberos en la capital

Después de servir a la comunidad chihuahuense hasta por tres décadas y gracias a la reforma que permite a policías y bomberos municipales jubilarse a los 25 años de servicio, en este año 2026 se jubilarán siete bomberos más. Lo anterior lo dio a conocer Carlos Martínez Torres, subdirector del H. Cuerpo de Bomberos.

Cabe recordar que cada año, desde el 2023, cuando se reformó esta ley, hombres y mujeres que desde hace más de 25 años decidieron servir y proteger a la comunidad chihuahuense, como lo indica el principal lema de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dieron parte de su vida para cuidar la ajena y se mantuvieron firmes a sus convicciones y valores, a la disciplina y la lealtad hacia sus superiores y al trabajo en las calles, todo con el propósito de prevenir y combatir la delincuencia en la ciudad.

Anteriormente un elemento debía durar en la corporación tres décadas para poder ser acreedor al retiro de ley y a los beneficios que éste otorga, sin embargo, gracias a las gestiones del alcalde actual, Marco Bonilla y del titular de la DSPM, comisario Julio César Salas, fue posible reducir esa cantidad a los 25 años, debido al desgaste emocional y físico al que se exponen diariamente los agentes del orden y los combatientes del fuego.

A diferencia de la mayoría de las ocupaciones, las labores que realizan tanto un policía como un bombero, son consideradas de alto riesgo, al exponer sus vidas para lograr un beneficio ajeno; sea para salvar la de un pequeño o una mujer que se sienten amenazados, resguardar al comerciante que sufre un robo en su negocio, defender rehenes que han sido asegurados por delincuentes, brindar ayuda a una madre que ha sido agredida por su pareja, o ingresar a rescatar a personas atrapadas en un incendio o explosión.

Por la extraordinaria labor que han realizado en favor de la comunidad, arriesgando su propia integridad, resulta imperante reconocer a estos héroes sin capa, ejemplo de orgullo para sus familias y quienes ahora se encuentran del otro lado de la moneda, ahora como civiles y debiendo ser cuidados por las nuevas generaciones de colegas policías y bomberos, que ven en ellos un ejemplo de experiencia y conocimiento dentro de la institución.