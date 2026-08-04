En el PAN estamos unidos, quienes aspiramos somos amigos y yo sigo firme como aspirante: Manque

La diputada federal del PAN, Manque Granados, reiteró que sigue firme en la carrera por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital, además de señalar que al interior del partido están unidos y que quienes aspiran son amigos.

“Lo he dicho ya también en varias ocasiones, en el PAN estamos unidos, y los que estamos aspirando a esta candidatura somos amigos, nos comunicamos, hemos estado en la calle, al menos nosotros, de dos años para acá. O sea, si a eso se le llama campaña, pues ustedes dirán, es el trabajo que nos toca hacer como representantes”, declaró Granados Trespalacios.

“Estamos en la calle constantemente. Cuando estamos en sesión en el Congreso, pues bueno, caminamos de jueves a lunes, pero estamos en la calle. Y hemos invitado, al menos una servidora, yo he invitado a todos y a cada uno de los aspirantes a acompañarnos en reuniones, acompañarnos los sábados de emprendimiento, acompañarnos a visitar las colonias, a compartir el pan al distrito que compartimos, el diputado Alfredo Chávez y yo, entonces estamos nosotros trabajando juntos”, agregó la legisladora federal por el Distrito 6.

Asimismo, Manque Granados también destacó que quien sea el candidato o candidata debe tener credenciales y trayectoria, que sume al interior del PAN, y enfatizó: seguimos firmes, seguimos todos firmes, por supuesto, ahora no es momento de decir si declina uno con el otro, aquí estamos todos juntos”.