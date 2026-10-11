Detuvo Policía Municipal a tres hombres por presuntos delitos contra la salud en distintos hechos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a tres hombres en distintos hechos ocurridos en las colonias Toribio Ortega y Punta Oriente, por presuntos delitos contra la salud, tras asegurar sustancias con características similares a la marihuana y al cristal.

La primera intervención ocurrió en el cruce de las calles Punta Las Varas y Punta Las Guardias, en la colonia Punta Oriente, donde agentes del distrito León observaron a un hombre que fumaba con una pipa de cristal.

Durante una inspección superficial, le localizaron un envoltorio de plástico transparente con una sustancia granulada, de características similares al cristal. Por este motivo, detuvieron a quien se identificó como Miguel Alejandro D. C., de 31 años.

En otro hecho, policías del distrito Morelos realizaban recorridos de vigilancia por las calles 52 y 6 de Enero, en la colonia Toribio Ortega, cuando observaron a dos hombres que, al percatarse de la presencia policial, huyeron hacia una vivienda en condición de tapia.

Tras darles alcance y realizar una inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico con una hierba verde y olorosa, de características similares a la marihuana. Los detenidos se identificaron como Edgar G. M., de 31 años, y Alejandro A. D., de 21.

Los tres hombres fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur para los trámites correspondientes y su puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas, para las investigaciones correspondientes.