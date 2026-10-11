Huracán “Simón” categoría 4: evacuan comunidades costeras en Jalisco ante su inminente impacto

La Secretaría de Protección Civil del estado de Jalisco informó este sábado la evacuación preventiva de habitantes de las costas, ante el impacto de “Simón” como huracán categoría 4 escala Saffir-Simpson.

En un comunicado, la dependencia estatal detalló que realiza las labores en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Esta noche #Simon se encuentra más cerca de las costas del #Pacífico central mexicano, como #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. ¡No bajes la guardia y extrema precauciones! ⬇️ pic.twitter.com/XJS4xvB8cg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

“Ante el acercamiento del huracán “Simón”, trabajamos en conjunto con personal de la Marina para la evacuación preventiva -vía marítima- de las comunidades de Yelapa, Quimixto y Las Ánimas, trasladando a sus habitantes a un lugar seguro”, explicó la institución.

Hasta el último corte (6:00 de la tarde), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que “Simón” se ubicaba a 135 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 295 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades reportaron que “Simón” se desplaza al norte a una velocidad de 6 km/h, es decir, que si continúa a ese ritmo constante, el centro estaría tocando tierra o cruzando la línea costera durante el transcurso del domingo por la tarde.

De igual manera, la dependencia perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puntualizó que el ciclón genera vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de 295 km/h.

“Simón” sigue acercándose gradualmente a las costas del occidente mexicano, por lo que el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene vigente la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, señaló el servicio meteorológico

Dicha zona de vigilancia también incluye las Islas Marías, así como la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.