Cruza de manera imprudente y es atropellado en la Prolongación Teófilo Borunda

Un joven de 27 años de edad cruzó de manera imprudente por la avenida Prolongación Teófilo Borunda en sentido de este oeste, por lo que fue atropellado.

El accidente ocurrió frente al Alsúper Reliz, en donde el conductor de una pickup Ford Platinum, no alcanzó a frenar y atropelló al joven quien resultó con lesiones en la frente y la nuca.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron las primeras atenciones y lo trasladaron a un hospital para su mayor valoración médica, mientras que agentes de la Policía Vial se hicieron cargo de tomar registro del percance para deslindar responsabilidades.