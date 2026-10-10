Bonilla un gran coordinador que supo construir unidad: Rafa Loera

Durante el evento de toma de protesta de Marco Bonilla como coordinador estatal de la defensa de la Patria, la Familia y la libertad, Rafa Loera destacó el liderazgo y la capacidad de consenso que caracterizan al nuevo encargado de esta tarea, afirmando que es “un gran coordinador que supo construir unidad” en torno a las causas que más importan a los chihuahuenses.

Al acompañar a Bonilla en este importante evento, Loera subrayó que el momento histórico que vive el estado y el país requiere de perfiles firmes, de fuertes convicciones y con una probada vocación de servicio. En este sentido, reconoció que Marco Bonilla ha demostrado ser un puente de diálogo capaz de sumar a diversos sectores de la sociedad bajo un mismo proyecto.

“Hoy más que nunca necesitamos defender nuestras instituciones y nuestros valores fundamentales. Marco Bonilla ha dejado claro que es un líder que escucha, que resuelve y, sobre todo, que sabe unir a la gente.

Esta nueva encomienda como coordinador estatal es un reconocimiento a su capacidad de trabajo y entrega por Chihuahua”, expresó Rafa Loera.

Asimismo, Loera hizo énfasis en la importancia de los tres pilares de esta coordinación: la Patria, la Familia y la libertad, señalando que son el núcleo que da fortaleza al tejido social y el motor para seguir construyendo un estado próspero y seguro para las próximas generaciones.

Finalmente, Rafa Loera reiteró su respaldo total a Marco Bonilla en esta nueva etapa, mostrándose convencido de que, trabajando en equipo y con la unidad como bandera, se lograrán defender con éxito los intereses y libertades de todas las familias de Chihuahua.