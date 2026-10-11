Marco Bonilla toma protesta como coordinador de la Patria, la Familia y la Libertad en Chihuahua

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, le tomó protesta a Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el estado de Chihuahua, en un evento realizado en Ciudad Juárez.

Acompañado de la gobernador Maru Campos y de la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional, Jorge Romero le tomó protesta a Marco Bonilla.

Previo a tomarle protesta, Romero resaltó que Marco Bonilla “ha sido un gran servidor público y es un gran chihuahuense, por lo que el PAN le deposita toda la confianza para coordinar el esfuerzo de miles de personas, que le decimos a ese gobierno guinda traidor y estafador, que aquí en Chihuahua jamás van a pasar”.

Bonilla explicó que eligió Juárez como sede por su peso económico, histórico y social, y por el papel de los juarenses en las luchas democráticas de 1983 y 1986.

“Juárez no es la orilla de Chihuahua. ¡Juárez es el corazón que lo mueve y la puerta por donde México sale al mundo!”, expresó.

Señaló que los juarenses reclaman infraestructura, servicios y condiciones de seguridad acordes con la importancia de la frontera.

“A Juárez hay que darle lo que le corresponde. No como un favor. Como un acto de justicia”, afirmó.

Durante sus recorridos por las regiones del estado, las familias le han expresado sus preocupaciones en seguridad, salud, educación, empleo, infraestructura, transporte y agua. Una de las más reiteradas es el temor a que la delincuencia organizada afecte la tranquilidad de sus comunidades.

“A los delincuentes no se les abraza, a los delincuentes se les enfrenta con toda la fuerza de la ley”, expresó.

En materia de salud, refirió las dificultades para conseguir medicamentos, acceder a consultas y recibir atención médica, sobre todo en las comunidades más alejadas.

Bonilla recordó a los Bárbaros del Norte y la participación de Chihuahua en las luchas democráticas de los años ochenta, y llamó a la unidad entre las regiones del estado.

“Chihuahua no necesita más pleitos. Necesita soluciones”, señaló.

Tras entregar la constancia a Marco Bonilla como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera afirmó que “en Chihuahua los guindas jamás van a pasar”.