En Acapulco, hombre asesina a su abuela porque no le dio dinero

En Acapulco, un hombre asesinó con un cuchillo a su abuela de alrededor de 70 años, que se negó a darle dinero.

En el ataque hirió de gravedad a su tía y a un primo de alrededor de 10 años.

La víctima mortal respondía al nombre de Divina Cruz, mientras que los heridos son Patricia Guzmán Cruz y el menor Jared N.

El crimen ocurrió a las 5 de la tarde en el domicilio que también era una tienda de abarrotes de la señora Divina, en el andador Minas San Francisco de la colonia Ciudad Renacimiento, en la zona suburbana de Acapulco.

Testigos informaron que el hombre de alrededor de 25 años llegó al establecimiento, aparentemente bajo el influjo de alguna droga, y exigió una cantidad de dinero.

Ante la negativa de la adulta, el sujeto reaccionó violentamente y la atacó con un cuchillo.

También acuchilló a una tía y un primo de unos siete años que trataron de detener la agresión. Los vecinos dieron parte a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja hallaron en la tienda a la adulta mayor tendida sin vida, mientras que una mujer y su hijo menor de edad fueron encontrados con graves lesiones en el abdomen por lo que fueron llevados a un hospital. Su estado de salud fue reportado delicado.

Corporaciones policiacas implementaron un operativo y lograron detener al agresor identificado como Carlos Daniel Guzmán. ??

En este año, se han registrado otros dos ataques que terminaron en tragedia, de sujetos en contra de sus familiares.

El 30 de enero pasado en Xochistlahuaca, en la Costa Chica, Luis Octavio González García, de 37 años, presuntamente bajo los efectos de una droga,?asesinó?con un machete a?sus padres, Rafael y Raquel, de 70 y 68 años, respectivamente.

Semanas antes, el 6 de enero en Chilpancingo, Alexis Alfredo, un?menor?de dos años fue golpeado y asesinado por asfixia por su padrastro Elder, alías El Marciano, de 21 años.

Familiares del homicida revelaron que el joven era consumidor de la droga conocida como cristal.

Con información de Proceso