En 2027 defenderemos los resultados de Maru Campos y Marco Bonilla: Olson

El diputado Carlos Olson aseguró que en el proceso electoral de 2027 los chihuahuenses defenderán el rumbo que ha tomado el estado bajo los gobiernos de la gobernadora Maru Campos y del alcalde Marco Bonilla, al considerar que sus administraciones han dado resultados en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico y calidad de vida.

Olson afirmó que la ciudadanía ha visto un gobierno que da resultados y que trabaja para las familias, por lo que existe un amplio respaldo para dar continuidad a ese proyecto.

“En 2027 vamos a defender lo que la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla han logrado. Los chihuahuenses no quieren que Morena gobierne en Chihuahua”, expresó.

El legislador señaló que Chihuahua ha demostrado que es posible gobernar con responsabilidad, privilegiando el desarrollo del estado y la seguridad de las familias, por lo que hizo un llamado a mantener la unidad en torno a un proyecto que continúe generando oportunidades para los ciudadanos.

Finalmente, Olson sostuvo que la decisión corresponderá a los chihuahuenses, quienes, dijo, sabrán valorar los resultados alcanzados y elegirán el camino que garantice estabilidad, crecimiento y un mejor futuro para el estado.