En 2 días registran 4 sismos al sur de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), a través del Servicio Sismológico Nacional (SSN) informa que este 11 y 12 de agosto se registraron un total de cuatro sismos al sur de la entidad, los cuales fueron perceptibles de manera leve en la región sin que hasta el momento se registren afectaciones de consideración.

Del total de los movimientos telúricos contabilizados, tres de ellos se concentraron de manera directa en el municipio de Santa Bárbara, lo que ha mantenido en vigilancia preventiva a las autoridades locales de protección civil ante cualquier réplica menor.

El cuarto evento sísmico tuvo lugar en el territorio de Durango, ubicándose su epicentro a una distancia de cuatro kilómetros de los límites con nuestra entidad, por lo que su influencia también alcanzó a percibirse en las zonas colindantes del estado.

Tras el monitoreo realizado por las dependencias correspondientes, se confirmó que las operaciones y actividades cotidianas en los municipios afectados transcurren con normalidad, sin daños materiales en infraestructura pública o privada.

Asimismo, en las zonas serranas y urbanas cercanas a los epicentros, descartan preliminarmente personas lesionadas o situaciones de riesgo para la población.

Las dependencias estatales competentes reiteran el llamado a la ciudadanía a conservar la calma, informarse a través de canales oficiales y utilizar la línea de emergencias 9-1-1 en caso de requerir apoyo o reportar cualquier anomalía tras estos movimientos telúricos.