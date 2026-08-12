Productores de Ojinaga piden a Conagua apertura de El Granero, sin fecha para disponer de agua

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz indicó que los productores del Distrito de Riego 090 han solicitado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la apertura de la presa El Granero para uso agrícola, sin embargo, no existe fecha para disponer del líquido.

Ello en relación a quejas de productores de Coyame y Ojinaga respecto a que la presa tiene 3 meses sin abrirse y que los cultivos presentan estrés hídrico, además de escasez en las viviendas.

Mauro Parada mencionó que al principio del ciclo agrícola había bajos niveles de almacenamiento en la presa por lo que se buscaba detener el flujo de la presa.

Sin embargo, el nivel de El Granero se ha recuperado un poco, lo que ha animado a que los productores del Distrito de Riego 090 soliciten su apertura ante Conagua.

Reiteró que en virtud del volumen que se les concesionó para el riego, los productores piden que se abran las compuertas pues hay cultivos perennes como el nogal que requieren de un riego mínimo para sobrevivir.

En este sentido, dijo que el Distrito de Riego 090 han solicitado que el Estado gestione ante Conagua la apertura de El Granero por lo cual se han sostenido algunas reuniones en Ciudad de México sin que hasta el momento exista una fecha para que dispongan del agua concesionada.